COSMIC Desktop potrebbe essere un nuovo Spin di Fedora 42

COSMIC è un ambiente desktop di System76, attualmente in fase di sviluppo e giunto alla versione Alpha 4. Sebbene il lavoro sia ancora agli inizi, le aspettative sono davvero elevate per via delle promettenti funzionalità e anche per l’approccio innovativo. Motivo per cui è anche da subito stata avanzata una proposta per includere il nuovo desktop come Spin per Fedora 42, il che lo renderebbe un’edizione ufficialmente supportata con tutti i vantaggi del caso in termini di tecnologia fornita dall’ecosistema, sempre all’avanguardia sia per gli utenti che per gli sviluppatori.

COSMIC Desktop presto disponibile come edizione Spin di Fedora 42?

La proposta consentirebbe a COSMIC Desktop di diventare un’edizione Spin di Fedora 42 il prossimo anno, dopo che ad aprile 2025 verrà rilasciata la nuova versione. La cosa era in realtà già stata anticipata in precedenza, con dei rumor non ufficiali che a questo punto trovano conferma definitiva.

Naturalmente, si tratta di un qualcosa che rimane ancora allo stadio di proposta. La concretizzazione passa infatti prima dall’approvazione da parte del FESCo, l’ente che si occupa di governare le decisioni riguardo lo sviluppo e i cambiamenti per quanto riguarda l’intero ecosistema, supervisionando qualsiasi proposta. Ma basandosi sullo storico delle approvazioni del comitato, pare ci siano tutte le ragioni per poter vedere nascere anche questa nuova edizione Spin.

Con Fedora 42 che dovrebbe essere pronto per il rilascio verso fine aprile 2025, COSMIC Desktop sarebbe già pronto in versione beta per gennaio del prossimo anno, come anche suggerito dal CEO di System76 al summit Ubuntu di quest’anno, con il rilascio della versione stabile già verso febbraio o marzo, in modo da essere già perfettamente pronta per la nuova versione del sistema.

Chi volesse provarlo già da adesso, tuttavia, può scaricare COSMIC Desktop attraverso i repository COPR, installandolo facilmente. COSMIC non sarà ovviamente l’unica novità interessante della nuova versione di Fedora, che avrà un nuovo installer basato su web, denominato Anaconda, il quale farà uso del nuovo gestore di finestre Wayland.