Costa appena 1,11 euro al mese: privacy assicurata con PrivadoVPN

Una connessione sicura è fondamentale quanto una buona password. E se per le nostre credenziali ci impegniamo inserendo simboli speciali, numeri e maiuscole, perché non investire anche in uno strumento che mantenga al sicuro i nostri dati di navigazione? PrivadoVPN è un validissimo alleato per chiunque: chi naviga da casa, chi viaggia, chi utilizza reti pubbliche. Puoi risparmiare il 90% grazie alla promozione in corso e sottoscrivere l’abbonamento biennale a soli 1,11 euro al mese. Il pacchetto PrivadoVPN comprende traffico illimitato, crittografia, 3 mesi gratis e garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Perché scegliere PrivadoVPN?

Con PrivadoVPN potrai contare su dati illimitati, accesso a server distribuiti in decine di città e Paesi del mondo e fino a 10 connessioni simultanee. Importante sottolineare che il servizio integra anche SOCKS5 Proxy, blocco di annunci pubblicitari, prevenzione dalle minacce informatiche e parental control per i più piccoli.

Una VPN a 360°, in poche parole. Ma quali sono i vantaggi concreti? La sicurezza online detiene il primo posto di diritto: con PrivadoVPN, tutti i dati vengono protetti da crittografia avanzata e instradati attraverso un tunnel sicuro, rendendoli praticamente impossibili da intercettare. Un esempio molto pratico è quando utilizziamo una rete Wi-Fi pubblica aperta, come quella di aeroporti e bar. Il rischio concreto è che, se manomessa, possa raccogliere tutti i tuoi dati più sensibili, a tua insaputa.

Ciò che non sapevi forse è che PrivadoVPN ti protegge anche dai malware: i server della piattaforma aiutano a bloccare i siti web potenzialmente pericolosi e i programmi che potrebero rallentare il dispositivo o sottrarre illecitamente dati personali. Un altro punto di forza sta nella riservatezza di PrivadoVPN, garantita dalla politica zero-log: ciò significa che la piattaforma non può registrare le attività degli utenti, né – di conseguenza – condividere informazioni private con terze parti.

Anche chi viaggia spesso potrà trarne beneficio: quando ti trovi all’estero, potrai collegarti tramite un server italiano e accedere a tutti i tuoi contenuti senza blocchi geografici. Viceversa, se ti trovi in Italia, puoi navigare su piattaforme estere che potrebbero risultare invece oscurate nel nostro Paese. Allo stesso modo, chi lavora da remoto potrà azzerare qualsiasi rischio collegandosi a tutte le reti Wi-Fi mantenendo alta la sicurezza e la privacy.

Non dimenticare che PrivadoVPN è in offerta a un prezzo eccezionale: sottoscrivila a 1,11 euro al mese, con uno sconto del 90% sul piano biennale, a cui si aggiungono ben 3 mesi gratis aggiuntivi. Con 1,99 euro in più al mese, inoltre, potrai aggiungere un servizio antivirus, per essere protetto su tutti i fronti.