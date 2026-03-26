 Costo minimo per un monitor super: MSI PRO da 24,5" su Amazon a soli 79€
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Costo minimo per un monitor super: MSI PRO da 24,5" su Amazon a soli 79€

Il mitico monitor MSI PRO da 24,5 pollici, con pannello IPS FHD e refresh rate da 100 Hz, è in offerta su Amazon a soli 79 euro.
Costo minimo per un monitor super: MSI PRO da 24,5
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Il mitico monitor MSI PRO da 24,5 pollici, con pannello IPS FHD e refresh rate da 100 Hz, è in offerta su Amazon a soli 79 euro.

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione davvero straordinaria e che potrebbe scadere da un momento all’altro. Dunque per non rischiare di perderla vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello il monitor MSI PRO da 24,5 pollici a soli 79 euro, invece che 99,99 euro.

Come puoi vedere siamo quindi di fronte a uno sconto del 21% e se quindi già il prezzo di partenza non era altissimo adesso è da prendere al volo. Una spesa minima per ottenere uno straordinario monitor con cui puoi lavorare e giocare tranquillamente per tutto il giorno senza appesantire gli occhi. Inoltre puoi pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis.

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MSI PRO da 24,5 pollici a un prezzo da svenimento

Senza ombra di dubbio possiamo dire che è il prezzo che fa luccicare gli occhi, ma non è l’unica cosa interessante del monitor MSI PRO. Grazie alla sua diagonale da 24,5 pollici garantisce un’ottima visione riuscendo comunque a stare in uno spazio abbastanza piccolo. La cornice sottile su tre lati offre una superficie visiva più ampia e una coinvolgimento maggiore.

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Gode di una risoluzione FHD 1920 x 1080 p e ha un pannello IPS perfettamente visibile da qualunque angolazione con refresh rate veloce da 100 Hz. Questo garantisce immagini sempre perfette, dettagliate e con colori vividi. Potrai regolare l’inclinazione da -5° a 20° e potrai sfruttare l’attacco VESA per agganciarlo al muro o a un’asta. E potrai usare le porte HDMI e VGA per collegarlo a diverse piattaforme come computer e console.

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Pubblicato il 26 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
26 mar 2026
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