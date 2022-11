Costruisci il tuo portafoglio d'investimenti partendo da 1 euro

Gli investimenti rappresentano un modo usato da molti risparmiatori per aumentare le proprie finanze. È possibile costruire un portafoglio d’investimenti partendo da 1 euro? Dipende con chi lo si fa.

Con portafoglio d’investimento si intendono gli asset di proprietà di un investitore. Il più delle volte si tratta di contanti, ma negli ultimi anni molti investitori hanno iniziato a investire in valute, materie prime e obbligazioni.

Esistono anche portafogli d’investimenti immobiliari, in auto d’epoca e altro. Lo scopo è di produrre un ritorno sull’investimento iniziale. In altre parole, l’intento è realizzare un profitto.

Trade Republic è uno dei migliori broker finanziari in circolazione e tramite l’app proprietaria consente di creare un portafoglio d’investimento a partire da 1 euro.

Portafoglio d’investimenti, perché affidarsi a Trade Republic

La creazione di un portafoglio d’investimenti non è affatto facile e richiede una certa abilità. A volte, anche i consulenti professionisti possono andare incontro a degli errori.

Tuttavia, esistono alcune tipologie di portafogli molto conosciuti e che vengono usati spesso dagli investitori.

Questi investitori usano delle strategie di diversificazione in modo da garantire che il portafoglio non si orienti eccessivamente verso un solo settore o asset.

Gli investitori orientano la loro intenzione in direzione di una percentuale di portafoglio d’investimento con l’intento di allocare tutto o parte del loro capitale.

Anche se molte persone hanno imparato a creare un portafoglio di investimento a lungo termine, ci sono ancora tante persone che vorrebbero ma non possono sia per paura che per incapacità di comprende metodologie e asset per investire.

Per questo motivo esistono broker finanziari come Trade Republic, che ha messo a disposizione degli utenti un’app per iniziare a investire con 1 euro.

Gli asset disponibili sono tanti, ma ci sono anche interessantissimi piani di risparmio per l’investitore medio.

Per iniziare a creare un portafoglio d’investimento con Trade Republic, basta accedere in questa pagina e cliccare su “Apri un conto”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.