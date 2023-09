Gli auricolari Creative Zen Air a prezzo stracciato

Un click e sono tuoi: attivando il coupon sconto di Amazon per Creative Zen Air, oggi puoi acquistare gli auricolari wireless in-ear a un prezzo davvero stracciato. Hanno dalla loro molti punti di forza, partendo dal design ergonomico fino al peso estremamente contenuto, senza dimenticare la tecnologia ANC per la cancellazione attiva del rumore, solo per citarne alcuni.

Coupon da attivare: l’affare Amazon su Creative Zen Air

A questi si aggiungono l’autonomia che arriva a 18 ore grazie alla custodia di ricarica in dotazione, la certificazione IPX4 che garantisce la resistenza al sudore, i controlli touch per volume e riproduzione, il driver da 10 mm per una qualità di ascolto senza compromessi di tutte le frequenze, i quattro microfoni integrati e i gommini in silicone inclusi in tre misure differenti. La connessione avviene, ovviamente, tramite Bluetooth. Ulteriori dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Considerando il prezzo finale di soli 24,99 euro, l’offerta di oggi su Creative Zen Air è un affare da cogliere al volo. Il design è quello visibile nell’immagine qui sopra (e nelle altre presenti nella scheda del prodotto). Se vuoi approfittarne, non devi far altro che attivare il coupon e metterli nel carrello.

Vale infine la pena segnalare che Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno per chi decide di effettuare subito l’ordine. Un’ottima occasione per chi cerca auricolari wireless in-ear di ottima qualità, ma non vuol spendere troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.