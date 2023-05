120 W e sei porte per caricare tutto: super offerta Amazon

Con una potenza totale che arriva a 120 W, questo caricatore offre ben sei porte (tre Type-A e altrettante Type-C) per collegare tutti i tuoi dispositivi e fare il pieno alle loro batterie in tempi estremamente rapidi: smartphone, tablet, notebook, auricolari, smartwatch e gadget di ogni tipo. Merita una segnalazione su queste pagine per il coupon sconto del 40% da attivare in un click, così da acquistarlo al suo prezzo minimo storico su Amazon.

Il caricatore definitivo: 120 W e sei porte, per tutto

È garantita la piena compatibilità con la tecnologia GaN di ultima generazione e con tutti gli standard del settore, per assicurare il supporto ai dispositivi Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS ecc. Tra i punti di forza spicca la sua capacità di distribuire in modo intelligente e simultaneo la potenza in uscita: fino a 65 W su due delle tre porte USB-C (l’altra arriva a 30 W). I vantaggi non finiscono qui: è sufficiente pensare a come consenta di ridurre l’ingombro in viaggio, lasciando a casa tutti i singoli accessori in dotazione a ognuno dei device messi in borsa, nello zaino o in valigia. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare questo caricatore da 120 W al prezzo finale di soli 29,39 euro grazie alla promozione in corso che permette di ottenere uno sconto del 40% sul listino, semplicemente attivando il coupon dedicato.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita per gli abbonati Prime e consegna a domicilio in un paio di giorni al massimo: se lo ordini subito, entro metà settimana sarà a casa tua, sulla tua scrivania.

