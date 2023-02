Console next-gen e coupon: Xbox Series S in sconto

Progettata da Microsoft per offrire un’esperienza videoludica di livello next-gen, la console Xbox Series S è oggi protagonista di un’offerta su eBay che permette di acquistarla approfittando di forte sconto. Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato inserendo il codice CASA23 prima di confermare l’ordine.

Xbox Series S in forte sconto: attiva il coupon

Il prodotto è nuovo, mai aperto e nell’imballo originale, con garanzia ufficiale. Incluso nella confezione il controller wireless che permette di immergersi subito nell’azione. A livello di specifiche tecniche, la piattaforma integra una CPU octa core Zen 2 custom affiancata da una GPU in grado di raggiungere i 4 TFLOPS di potenza oltre a un’unità SSD NVMe da 512 GB personalizzata per l’archiviazione di giochi e salvataggi. Per ulteriori informazioni consultare la scheda del prodotto.

Come anticipato in apertura, per non lasciarsi sfuggire l’offerta è sufficiente attivare il coupon sconto digitando il codice CASA23 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento con PayPal o carta di credito (come nell’immagine qui sotto).

A proporre l’occasione è un venditore italiano che ha già ottenuto oltre 93.000 feedback positivi dai clienti su eBay. La disponibilità è immediata con spedizione gratis a domicilio in pochi giorni: se la ordini subito entro fine settimana sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.