COUPON da 100€ per questo Condizionatore Hisense!

Il climatizzatore Hisense APC07KV offre una serie di funzionalità avanzate per garantire un ambiente domestico confortevole e sostenibile. La funzione di deumidificazione si rivela fondamentale per gli ambienti afflitti da eccessiva umidità. Grazie a questa caratteristica, il climatizzatore è in grado di eliminare l’umidità superflua, creando un ambiente più salubre e confortevole.

La modalità “Sleep” è progettata per le ore notturne, regolando gradualmente la temperatura per assicurare un sonno riposante. Garantisce un ambiente fresco e piacevole senza eccessiva frescura o rumore, offrendo il massimo comfort durante la notte. Con un timer integrato, hai il controllo totale sull’accensione e lo spegnimento del climatizzatore. Questa funzione ti consente di programmare l’accensione prima del tuo ritorno a casa o lo spegnimento automatico quando non è più necessario, garantendo un utilizzo efficiente dell’energia.

L’utilizzo del refrigerante ecologico R290 nel modello APC07KV rappresenta un impegno verso la sostenibilità ambientale. Questo refrigerante è noto per la sua ridotta emissione di CO2 e il minor impatto sull’ambiente.

Il climatizzatore Hisense APC07KV è fornito con un kit finestra versatile, composto da un pannello scorrevole adattabile a ogni contesto. L’installazione sicura e senza danni alla finestra è resa possibile grazie a questo kit, offrendo praticità e flessibilità nella disposizione del tuo climatizzatore. Insomma, il climatizzatore Hisense ha tutto ciò che serve per il montaggio e non solo!

