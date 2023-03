Digitale terrestre e streaming 4K: che decoder (coupon sconto)

Si chiama TELE System UP T2 4K e non è il solito decoder per il digitale terrestre: integra infatti la piattaforma Android TV per lo streaming da tutte le principali piattaforme (Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube, RaiPlay ecc.) e il supporto alla risoluzione 4K. Oggi può essere tuo in forte sconto grazie all’offerta proposta su eBay che richiede solo l’attivazione di un coupon inserendo il codice ITPERH2XQPLYPJ7M .

L’offerta eBay del giorno: TELE System UP T2 4K

In dotazione il telecomando con microfono che permette di impartire comandi vocali all’Assistente Google per la ricerca o l’esecuzione dei contenuti. Non mancano nemmeno la compatibilità con le tecnologie HDR10, HLG e Chromecast e la possibilità di scaricare altre applicazioni direttamente da Play Store, grazie al potente comparto hardware con processore quad core, 2 GB di RAM, 8 GB di memoria interna e Bluetooth. La connessione a Internet avviene tramite Wi-Fi oppure mediante lo slot Ethernet in dotazione. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder TELE System UP T2 4K per il digitale terrestre, con Android TV e supporto alla risoluzione 4K, al prezzo finale di soli 63 euro invece di 89 euro come da listino, grazie a uno sconto complessivo di 26 euro di cui approfittare semplicemente inserendo il codice ITPERH2XQPLYPJ7M nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento.

A proporre l’offerta è un venditore italiano con oltre 243.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay a testimonianza della sua affidabilità, con disponibilità immediata e spedizione gratis a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito entro metà settimana sarà a casa tua, collegato al tuo televisore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.