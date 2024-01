COUPON DEL 20% per queste fantastiche Cuffie Bluetooth con ANC!

Le cuffie Life Q30, dotate di driver da 40 mm e diaframmi in seta, offrono un suono ricco. La potenza dei bassi, la nitidezza degli alti e l’equilibrio naturale della gamma media creano un’esperienza audio coinvolgente. La risposta in frequenza, estendendosi fino a 40 kHz, assicura una gamma più ampia e una qualità audio avvincente.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) è progettata per isolare i rumori circostanti, consentendoti di immergerti completamente nella tua musica o nelle tue chiamate. I doppi microfoni di rilevamento del rumore, con una precisione del 95% nelle frequenze basse, garantiscono un ascolto tranquillo e coinvolgente. Queste cuffie offrono tre modalità di cancellazione del rumore, ciascuna adatta a diverse situazioni: “Mezzi” per i viaggi in aereo, “Esterni” per le attività all’aperto e “Interni” per ambienti rumorosi.

Con una durata della batteria fino a 40 ore in modalità ANC e 60 ore in modalità standard, le Life Q30 sono affidabili anche nelle lunghe sessioni di ascolto. Una rapida ricarica di 5 minuti offre 4 ore di ascolto immediato.

Realizzate con materiali di alta qualità, le cuffie di Soundcore garantiscono un comfort eccellente. I cuscinetti auricolari in memory foam si adattano perfettamente alle orecchie, assicurando comfort anche nelle sessioni più prolungate. Il design leggero e pieghevole le rende facili da trasportare e da riporre, offrendo praticità in ogni situazione.