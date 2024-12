Con questo Coupon su eBay l'iPhone 16 Pro Max è low cost

Scegliere iPhone 16 Pro Max significa affidarsi a un vero top di gamma di casa Apple. Il suo ampio display e la sua potenza sono le caratteristiche che lo rendono decisamente unico nel suo genere. Oggi su eBay, grazie al nuovo coupon, costa pochissimo. Acquistalo adesso a soli 1258,99€! Si tratta di un vero e proprio miracolo.

Per ottenere questo prezzo low cost, rispetto al prezzo di listino ufficiali, è abbastanza inserire il Voucher FINEANNO24 nell’apposita casella dedicata ai codici sconto. La trovi alla pagina dei metodi di pagamento, pagina che riserva un’altra importante e gradita sorpresa per molti.

Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento, è possibile scegliere di pagare l’Apple iPhone 16 Pro Max in 3 comode rate a tasso zero. Un’occasione incredibile per approfittare subito dell’offerta e pagare un po’ alla volta. Tra l’altro, questo gioiellino ti arriva a casa con consegna gratuita.

iPhone 16 Pro Max: tutta potenza

Il nuovo iPhone 16 Pro Max è davvero una bestia in quanto a potenza. Le sue prestazioni sono uniche e inimitabili. Oggi tutto questo è tuo a soli 1258,99€ con i codice FINEANNO24! Solo su eBay, ovviamente. Tornando alle caratteristiche di questo bolide possiamo dire che:

l’ampio display Super Retina XDR da 6,9 pollici è il più grande mai visto su iPhone;

da 6,9 pollici è il più grande mai visto su iPhone; la luminosità massima è di 2000 nit all’aperto;

all’aperto; il trattamento antiriflesso è eccellente;

è eccellente; la nuova fotocamera da 48MP scatta foto pazzesche, anche al buio;

scatta foto pazzesche, anche al buio; lo zoom ottico 5x sul teleobiettivo è spaziale;

sul teleobiettivo è spaziale; il processore A18 Pro regala prestazioni incredibili;

regala prestazioni incredibili; l’audio professionale è supportato da 4 microfoni di qualità studio, filtro antivento per registrazioni all’aperto e sistema audio mix per bilanciare voce e ambiente;

di qualità studio, per registrazioni all’aperto e sistema audio mix per bilanciare voce e ambiente; la batteria offre fino a 33 ore di riproduzione video e si ricarica rapidamente via USB-C oltre che avere il supporto alla ricarica wireless MagSafe.

Non perdere altro tempo. Acquista ora iPhone 16 Pro Max a soli 1258,99€ con FINEANNO24.