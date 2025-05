Gemini di Google arriva su smartwatch Wear OS e Google TV

Google toglie i veli, Gemini sbarca sugli smartwatch Wear OS e Google TV. Niente colpi di scena, a dire il vero, i rumors correvano da mesi, ma ora è ufficiale. L’annuncio è arrivato durante l’Android Show, l’antipasto del più importante Google I/O, la conferenza che ogni anno detta le linee future del colosso di Mountain View. La mossa è chiara, Big G vuole sostituire Google Assistant con Gemini su tutti i suoi dispositivi e piattaforme. Prima i telefoni, adesso gli orologi e le TV.

Gemini sbarca sugli smartwatch Wear OS e su Google TV

Con Gemini sugli smartwatch Wear OS, Google promette un’esperienza d’uso più naturale e fluida. Immaginiamo di essere in cucina, con le mani sporche di farina, e di dover impostare un timer. O di essere in bici, nel bel mezzo di una pedalata, e di voler registrare un promemoria. Gemini potrà esaudire ogni richiesta, senza bisogno di tirare fuori dalla tasca lo smartphone.

Gemini farà il suo debutto anche su Google TV, con una serie di funzionalità pensate per migliorare l’esperienza di visione. Si vuole una lista di film d’azione adatti ai bambini? Basta chiedere a Gemini. E se viene la curiosità di conoscere meglio la teoria della relatività di Einstein, l’assistente AI saprà trovare il video perfetto su YouTube per soddisfare la sete di conoscenza.

Gemini arriva anche su Android XR

Gemini farà capolino anche su Android XR, la nuova piattaforma per dispositivi di Realtà Estesa (XR) come visori e occhiali. Google aveva già annunciato a dicembre che Android XR debutterà con il visore Project Moohan di Samsung, in arrivo quest’anno. E ora sappiamo che Gemini sarà il “cervello” di questo dispositivo, pronto a rispondere alle domande degli utenti e a guidarli nell’esplorazione di app e contenuti.