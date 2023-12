COUPON ESLCLUSIVO per questa Striscia LED RGB!

La striscia LED RGB di Govee da 15 metri è un’opzione straordinaria per trasformare l’atmosfera di qualsiasi stanza in modo semplice e accessibile, aggiungendo uno stile distintivo e un tocco personale alla tua stanza “prescelta”. Con una lunghezza di 15 metri, copre ampiamente ogni angolo, dai rilassanti ambienti della camera da letto alle aree del soggiorno.

Il controllo della striscia LED Govee è intuitivo attraverso l’app Govee Home, compatibile sia con iOS che con Android. L’app mette a disposizione una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, tra cui: Modalità Musicali, Modalità Scena, Effetti Creativi DIY e Timer.

Con i suoi 15 metri di lunghezza, questa striscia LED è perfetta per adornare spazi più ampi, ideale per camere da letto, cucine, sale da pranzo e per creare atmosfere uniche durante le feste. Il microfono integrato permette alla striscia di sincronizzarsi con la tua musica, offrendo modalità dinamiche per ritmi intensi e feste scatenate, o modalità più tranquille per momenti di relax.

La modalità DIY dell’app Govee Home ti consente di personalizzare ulteriormente gli effetti di luce, con la possibilità di scegliere tra 16 milioni di colori e stili per rinnovare facilmente l’estetica della tua casa. Con 64 modalità di scena e categorie come Naturale, Festival, Vita ed Emozione, puoi creare sfondi stupefacenti per rispecchiare le tue emozioni o adattarle agli scopi specifici che desideri raggiungere.