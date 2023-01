iPad 10,2: ecco il coupon che fa crollare il prezzo

Occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera acquistare un nuovo tablet Apple: il modello iPad 10,2 è proposto al prezzo di soli 332 euro su eBay, grazie a una promozione in corso sul marketplace. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato, semplicemente digitando il codice CASA23 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento.

La promo di eBay: il coupon per iPad 10,2

Si tratta del modello di nona generazione con 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei file e connettività Wi-Fi. L’intera esperienza ruota attorno al display Retina da 10,2 pollici in alta definizione (2160×1620 pixel) e al processore A13 Bionic con Neural Engine progettato internamente dal gruppo di Cupertino per assicurare prestazioni senza compromessi. Non mancano poi altoparlanti stereo, due microfoni, Bluetooth, tecnologia Touch ID, una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una frontale da 12 megapixel con supporto a FaceTime. Il sistema operativo è ovviamente iPadOS con tutte le funzionalità incluse e accesso immediato agli aggiornamenti rilasciati. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare il tablet iPad 10,2 di nona generazione, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Grigio siderale, al prezzo finale di soli 332 euro

L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 93.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay. Segnaliamo infine la possibilità di beneficiare della spedizione gratis in pochi giorni: se lo ordini subito, all’inizio della prossima settimana sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.