Mario+Rabbids Sparks of Hope per Switch: il coupon

Tra i giochi più divertenti e originali disponibili per Nintendo Switch, il nuovo Mario+Rabbids Sparks of Hope è proposto oggi in forte sconto su eBay grazie a una promozione di cui approfittare semplicemente attivando un coupon. Non devi far altro che digitare il codice CASA23 prima di confermare l’ordine per allungare le mani sul titolo al suo prezzo minimo storico.

Mario+Rabbids Sparks of Hope

Sviluppato da Ubisoft e uscito nel mese di ottobre, è il seguito di di Mario+Rabbids Kingdom Battle. Mischia elementi da action-adventure al gameplay tipico di uno strategico a turni. Un crossover che migliora la formula del predecessore introducendo migliore su tutti i fronti: grafica, giocabilità e sistema di combattimento. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda completa del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Mario+Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch al prezzo finale di soli 31 euro, approfittando di un forte sconto rispetto al listino. Tutto ciò che devi fare è attivare il coupon dedicato inserendo il codice CASA23 nell’apposito campo (come mostrato qui sotto) prima di effettuare il pagamento con PayPal o carta di credito/debito.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 242.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay. La disponibilità è immediata, con spedizione gratis in pochi giorni: se lo ordini subito, sarà presto a casa tua. La copia è nuova e con imballo originale integro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.