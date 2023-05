-100€: attiva il coupon e questo Mini PC è tuo

Con sistema operativo Windows 11 Pro (preinstallato, licenza Microsoft), NiPoGi AM02 è un Mini PC adatto al lavoro, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale: attiva il coupon sconto di 100 euro e acquistalo a un prezzo davvero conveniente, grazie alla promozione in corso su Amazon. Compatto, ma potente e versatile, è la scelta giusta per allestire una nuova postazione desktop.

Mini PC: attiva il coupon per NiPoGi AM02

In soli 14x14x4,5 centimetri racchiude un comparto hardware di tutto rispetto: processore AMD Ryzen 3 3200U con chip grafico Radeon RX Vega 3, 8 GB di RAM DDR4, SSD M.2 da 256 GB per lo storage, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, quattro porte USB 3.0 Type-A e una Type-C, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K e slot Erhernet 1 Gbps. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio sul Mini PC: se lo ordini subito entro domani sarà a casa tua, sulla tua scrivania. Nella confezione sono inclusi anche il supporto VESA per chi desidera montarlo dietro allo schermo, l’alimentatore, il manuale utente e un cavo HDMI.

Oggi, NiPoGi AM02 può essere tuo al prezzo finale di soli 199 euro. Un vero affare, considerando il suo design e le caratteristiche integrate. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon proposto dall’e-commerce che abbatte la spesa di 100 euro rispetto al listino. Meglio affrettarsi prima del sold out.

