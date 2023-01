Il Mini PC in una mano (W11Pro/CPU Intel): sconto 140€

ACEMAGICIAN T8 Pro è un Mini PC che si distingue dagli altri prodotti della categoria per le sue dimensioni estremamente compatte, tanto da poter stare nel palmo di una mano: solo 8,9×8,9×4,3 centimetri. Ciò nonostante, offre tutto ciò che serve per lavoro e studio, grazie a una potenza di calcolo in linea con quella di un computer dall’ingombro ben più elevato. Oggi può essere tuo con uno sconto di 140 euro sul prezzo di listino, non devo far altro che attivare il coupon dedicato e inserire il codice HDFN2DSD all’atto del pagamento.

Mini PC: coupon+codice per il T8 Pro

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft inclusa nella spesa. A livello di specifiche tecniche integra processore Intel Celeron N5095, GPU ‎Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, due slot Ethernet, tre uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor e supporto alla risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm e tre porte USB 3.0. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Approfittando della promozione in corso, puoi acquistare ACEMAGICIAN T8 Pro al prezzo finale di 179,99 euro invece di 319,99 euro, con uno sconto di 140 euro grazie al coupon dedicato e al codice HDFN2DSD da inserire prima di completare il pagamento.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ordinandolo subito puoi esser certo che entro domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.