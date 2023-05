Il mouse wireless di Amazon a 8€: attiva il coupon

Dal design compatto ed elegante, il mouse wireless di Amazon Basics è pensato per trovare posto sulla scrivania così come nella custodia del notebook per chi è solito viaggiare e lavorare in mobilità. Oggi merita un passaggio su queste pagine in quanto protagonista di un’ottima offerta che lo rende acquistabile al prezzo finale di soli 8,88 euro, grazie a un coupon che abbatte la spesa di listino del 40%.

Amazon Basics: prezzo stracciato per il mouse wireless

Tra le sue caratteristiche spiccano la compatibilità con Windows e macOS, i sei pulsanti in dotazione, il sensore da 3.600 dpi con cinque livelli regolabili e l’alimentazione con batteria AA (inclusa) che garantisce un’autonomia dichiarata pari a circa sei mesi. Può collegarsi senza cavi al computer sia tramite Bluetooth sia attraverso il ricevitore Nano USB fornito. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare il mouse wireless di Amazon Basics al prezzo finale di soli 8,88 euro, con uno sconto del 40% rispetto al listino: devi solo abilitare il coupon dedicato.

C’è anche la spedizione gratuita in un solo giorno per chi dispone di un abbonamento Prime: in alternativa è possibile attivarlo subito a costo zero, sfruttando i 30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.