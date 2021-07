Coupon sconto 100 euro per il laptop Teclast F7 Air

Chi ha detto che bisogna spendere molto per un ottimo laptop? A smentire la teoria è oggi Teclast F7 Air, proposto con un coupon sconto da 100 euro su Amazon. Basato sul sistema operativo Windows 10 Home, ha tutto ciò che serve per essere produttivi a casa, in ufficio o in movimento, oltre che per la didattica online, la navigazione, la comunicazione da remoto e l'intrattenimento multimediale.

Il laptop Teclast F7 Air è l'occasione di oggi su Amazon

Queste le più importanti specifiche tecniche integrate: display da 14,1 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e pannello IPS, processore Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4, SSD da 256 GB per lo storage (espandibile), webcam con microfono, quattro altoparlanti, tastiera full size con ampio trackpad, porte USB 2.0, 3.0 e USB-C, uscita video mini-HDMI, jack audio, slot microSD, WiFi, Bluetooth e batteria da 32.725 mAh. Il sistema operativo è Windows 10 con licenza ufficiale. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design con uno spessore di soli 11,8 millimetri, bordi molto sottili intorno allo schermo e un peso di soli 1,18 chilogrammi. Oggi puoi acquistare Taclast F7 Air su Amazon al prezzo di soli 329,99 euro invece di 429,99 euro come da listino, approfittando del coupon sconto da 100 euro offerto dallo store: affrettati, l'offerta non durerà per sempre.