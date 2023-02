Bundle PS5+God of War in sconto: attiva il coupon

Finalmente, la PS5 è acquistabile con uno sconto e accompagnata nel bundle da uno dei giochi migliori fin qui visti nel suo catalogo, il pluripremiato God of War Ragnarock. Segnaliamo l’occasione su eBay, di cui approfittare inserendo il codice ITPERHHLRNX83J7M prima di confermare il pagamento. Un affare da cogliere al volo per chi ancora non è riuscito a trovare la piattaforma, prima dell’inevitabile sold out.

Il coupon per il bundle con PS5 e God of War

Si tratta della Standard Edition in versione europea, quella con lettore per i titoli su disco. Incluso ovviamente nella confezione, oltre a GoW di Santa Monica Studio per vivere la nuova avventura di Kratos e del giovane figlio Atreus, anche il controller DualSense nella sua tradizionale colorazione White. Preinstallato inoltre Astro’s Playroom, sviluppato da Sony per iniziare a prendere confidenza con il nuovo sistema. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso, oggi hai la possibilità di acquistare PlayStation 5 in bundle con il gioco God of War Ragnarock al prezzo finale di soli 613,90 euro, con un piccolo sconto rispetto al listino: come anticipato in apertura, per approfittarne non devi far altro che inserire il codice ITPERHHLRNX83J7M nell’apposito campo, prima di eseguire il pagamento con PayPal o carta di credito. Non sappiamo quante siano le unità a magazzino: meglio non perdere tempo per non rimanere a bocca asciutta.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se la ordini subito, la prossima settimana sarà a casa tua. Ricordiamo che il prodotto è nuovo, coperto da garanzia del produttore e con possibilità di restituzione entro 30 giorni.

