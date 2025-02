COUPON SCONTO per GEEKOM AX8 Pro, il Mini PC con l'AI

GEEKOM AX8 Pro è in forte sconto su Amazon. Si tratta di uno dei Mini PC più interessanti tra quelli lanciati di recente, con supporto nativo all’AI, per velocizzare le operazioni quotidiane a beneficio della produttività. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato proposto sull’e-commerce. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per ricevere gli aggiornamenti e le nuove funzionalità da Microsoft non appena disponibili.

GEEKOM AX8 Pro, un Mini PC top di gamma con AI

Il comparto hardware è da top di gamma assoluto, con specifiche tecniche in grado di soddisfare anche i più esigenti. Diamo uno sguardo a quelle più importanti: processore AMD Ryzen 7 8745HS con NPU per l’intelligenza artificiale e chip grafico Radeon 780M affiancato da ben 32 GB di RAM DDR5 e da un’unità SSD PCIe Gen 4 da 512 GB per l’archiviazione. Ancora, non mancano la connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ed Ethernet. Sul case sono invece presenti due porte USB-C (3.2 e 4), quattro USB-A (2.0 e 3.2), il jack audio e due uscite video HDMI 2.0 (è possibile gestire fino a quattro monitor 4K). Scopri di più nella descrizione completa.

È proposto da un rivenditore autorizzato del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Se lo ordini adesso, entro domani lo potrai mettere sulla tua scrivania, arriverà con la consegna gratuita.

Con l’attivazione del coupon puoi acquistare il nuovo Mini PC di GEEKOM (modello AX8 Pro con AI) sbloccando lo sconto, al prezzo finale di 548 euro. Attenzione: non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta.