PS5 DualSense Edge è già in sconto: ecco il coupon

Il controller definitivo per la PS5: appena lanciato da Sony, il DualSense Edge è già in sconto su eBay . Tutto ciò che devi fare per non lasciarti sfuggire l’occasione è inserire il codice CASA23 prima di effettuare il pagamento, così da attivare il coupon dedicato.

L’affare del giorno: DualSense Edge per PS5 in sconto

Chiamarlo semplicemente “joypad” è riduttivo: è pensato per offrire una personalizzazione ai massimi livelli, così da poterlo adattare a un’esperienza di gioco unica e su misura in base alle preferenze di ognuno. Permette infatti di eseguire una completa rimappatura dei tasti, ma anche di regolare con precisione la sensibilità delle levette e dei grilletti. Tutto questo senza dimenticare la gestione di più profili. Altri dettagli nella scheda del prodotto.

Sono inclusi nella confezione, oltre al controller, un cavo intrecciato USB, due cappucci standard, due cappucci alti a cupola, due cappucci bassi a cupola, due tasti posteriori a mezza cupola, due tasti posteriori levetta, l’alloggiamento del connettore e la custodia di trasporto. Questo il filmato di presentazione realizzato da Sony per illustrarne le potenzialità.

In questo momento, grazie alla promozione in scorso, hai la possibilità di attivare il coupon sconto e acquistare il DualSense Edge per PlayStation 5 al prezzo finale di 215,99 euro invece di 239,99 euro come da listino. Come scritto in apertura, devi solo inserire il codice CASA23 nell’apposito campo prima di concludere il pagamento con PayPal o carta di credito.

A proporre quello che può essere definito l’affare del giorno è uno dei più importanti rivenditori italiani, con oltre 241.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti. Ricordiamo infine che c’è la spedizione gratis direttamente a domicilio in pochi giorni: se lo ordini subito entro l’inizio della prossima settimana sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.