Un nuovo canale sul digitale terrestre mette d'accordo tutti

Sul multiplex nazionale DFREE sono stati effettuati diversi aggiornamenti importanti. Il nuovo canale HbbTV RADIO ROMA NETWORK alla LCN 222 del digitale terrestre ha da poco inserito il cartello: “Per la visione di questo canale collega la televisione a internet e attiva HbbTV“. Questo significa che le trasmissioni dell’emittente sono disponibili solo se l’apparecchio è connesso a internet e compatibile con la recente tecnologia.
Inoltre, sempre sullo stesso multiplex nazionale al posto di ENJOY TV ITALIA, alla LCN 249 ora troviamo MATRIX TV ITALIA. Si tratta sempre di un canale HbbTV che necessita di una connessione alla rete e di un apparecchio compatibile con la tecnologia ibrida che unisce il segnale digitale terrestre allo streaming.
- MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- BOM CHANNEL (LCN 68)
- CANALE 122 (LCN 122)
- Lineagem (LCN 132)
- ArteIN (LCN 133)
- DELUXE 139 (LCN 139)
- PADRE PIO TV (LCN 145)
- FASCINO 147 (LCN 147)
- PRIMASET (LCN 149)
- EQUtv (LCN 151)
- Tesory Channel (LCN 152)
- FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
- Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
- ORLERTV (LCN 166)
- CANALE168 (LCN 168)
- CANALE169 (LCN 169)
- PRIMA FREE (LCN 170)
- AP CHANNEL (LCN 220)
- IT CHANNEL (LCN 221)
- RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
- Italia Sera (LCN 223)
- Amici Network (LCN 224)
- Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)
- Tesory Channel (LCN 228)
- Terre Euganee Channel (LCN 231)
- CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
- GENIUS 240 (LCN 240)
- SICILIA 242 (LCN 242)
- PAROLE DI VITA (LCN 245)
- BABEL (LCN 244)
- BeJoy.kids (LCN 247)
- 248 TV (LCN 248)
- MATRIX TV ITALIA (LCN 249)
- MOMENTO TV (LCN 251)
- Radio Radio TV (LCN 253)
- ADNPLAY (LCN 254)
- Maria Vision (LCN 255)
- Onair Italia (LCN 256)
- Byoblu (LCN 262)
- NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
- ARTEORA TV (LCN 267)
- 269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)
- 2Settanta Tv (LCN 270)
- Satisfaction TV (LCN 401)
- My Plus Tv (LCN 402)
- Nexum Channel (LCN 403)
- RADIO BRESCIA – La Leonessa (LCN 787)
- Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
- SUPERSIX (LCN 833)