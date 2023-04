Il coupon per lo sconto su Xiaomi Redmi 12C

Cerchi uno smartphone economico? Oggi ti segnaliamo il coupon sconto su Amazon per il modello Xiaomi Redmi 12C, con tutto ciò che serve per navigare, giocare, chiamare e guardare video in streaming. Grazie all’offerta in corso hai la possibilità di acquistarlo a prezzo stracciato. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI e accesso senza limitazioni a Google Play per il download di giochi e app.

Attiva il coupon per lo smartphone Xiaomi Redmi 12C

Ecco le sue specifiche tecniche più importanti: display Dot Drop con ampia diagonale da 6,71 pollici e risoluzione HD+ (1650×720 pixel), processore octa core MediaTek Helio G85, 3 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per il salvataggio dei dati, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 5 megapixel, lettore di impronte digitali integrato sul retro, supporto allo sblocco con il riconoscimento facciale, Dual SIM, slot microSD, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, sintonizzatore radio FM, NFC, GPS e batteria da 5.000 mAh per un’autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momenti puoi acquistare lo smartphone Redmi 12C di Xiaomi al prezzo finale di soli 129 euro grazie allo sconto di Amazon di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato sull’e-commerce.

La colorazione è Mint Green, quella particolare e originale, visibile nelle immagini qui allegate. Ricordiamo infine che c’è la spedizione gratuita in pochi giorni per gli abbonati al servizio Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.