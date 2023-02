Coupon: la Smart TV di Philips a prezzo stracciato

Non tutti hanno bisogno di un televisore enorme o con schermo 4K: c’è chi preferisce una TV economica e dalla diagonale contenuta, ma non per questo priva del supporto al nuovo digitale terrestre o alle funzionalità smart. L’occasione da non lasciarsi sfuggire è quella che oggi permette di acquistare il modello Philips 32PHS6605 da 32 pollici al prezzo di soli 170 euro. Per approfittarne è sufficiente attivare il coupon dedicato, inserendo il codice CASA23 prima di effettuare il pagamento con PayPal o carta di credito.

Philips 32PHS6605, lo sconto sulla Smart TV

Con pannello HD Ready, include una piattaforma per l’accesso alle piattaforma di streaming (Netflix, Prime Video, YouTube ecc.), il supporto alla connettività Wi-Fi, tre porte HDMI e un telecomando comodo da utilizzare. Per tutte le altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il televisore Philips da 32 pollici (modello 32PHS6605) al prezzo finale di soli 170 euro: tutto ciò che devi fare per approfittarne è digitare il codice CASA23 nell’apposito campo (come mostrato qui sotto) prima di effettuare il pagamento, così da attivare il coupon dedicato.

A proporre l’affare è un rivenditore autorizzato la cui affidabilità è garantita dagli oltre 240.000 feedback positivi ricevuti dai clienti su eBay. È garantita la disponibilità immediata con spedizione gratis in tre giorni: ciò significa che, se lo ordini subito, molto presto sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.