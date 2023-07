Solo 68€ per questo tablet Android: attiva il coupon

Ecco un’offerta lampo su Amazon da cogliere al volo: un tablet Android con display HD da 10 pollici e processore octa core in offerta al prezzo finale di soli 68,38 euro. Gli interessati non perdano tempo, rimarrà valida solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.

L’offerta lampo sul tablet Android di YUMKEM

Prodotto dal marchio YUMKEM, garantisce l’accesso a Google Play per il download di giochi e applicazioni. Tra le altre specifiche tecniche sono da citare i 4 GB di RAM e i 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 GB) oltre alle due fotocamere integrate (frontale e posteriore), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e batteria da 6.000 mAh per una grande autonomia. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 68,38 euro, questo tablet Android da 10 pollici è un affare da cogliere al volo soprattutto per chi cerca uno schermo da dedicare all’intrattenimento multimediale: streaming di video, film, serie e show non saranno mai un problema. Per acquistarlo in sconto ti basta attivare il coupon prima della scadenza dell’offerta lampo.

Si può contare sulla spedizione gratuita e sulla consegna a domicilio in pochi giorni (se comprato durante la promozione) gestita dalla logistica di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.