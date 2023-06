CHUWI HiPad Max: il tablet è a quasi metà prezzo

Tra i coupon di Amazon più interessanti proposti oggi c’è quello dedicato a CHUWI HiPad Max, un tablet Android perfetto per l’intrattenimento multimediale, che può essere acquistato approfittando di uno sconto del 45% rispetto al listino ufficiale. Ottimo per lo streaming dei film, degli episodi delle serie TV, degli show e degli eventi sportivi, ha tutto ciò che serve anche per il gaming e, se abbinato a una tastiera Bluetooth, può diventare un piccolo notebook utile per la produttività in movimento.

Grande offerta Amazon (coupon) sul tablet CHUWI HiPad Max

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display touch da 10,36 pollici con risoluzione Full HD (2000×1200 pixel) e pannello di tipo IPS, processore octa core Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, dual SIM con possibilità di connessione alle reti 4G-LTE, quattro altoparlanti per un comparto audio senza compromessi e batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida Quick Charge 3.0. Lato software, può contare sul pieno supporto alla piattaforma Google Play. Tutti gli altri dettagli sono riportati e consultabili nella scheda del prodotto.

La promozione in corso permette di acquistare CHUWI HiPad Max al prezzo finale di soli 158,95 euro, con uno sconto del 45% rispetto al listino ufficiale (289,00 euro). Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato. Un’ottima occasione per allungare le mani su un device completo, a fronte di una spesa davvero contenuta.

Non è tutto: chi effettua subito l’ordine può contare sulla spedizione gratuita con la consegna immediata a domicilio in un solo giorno, per essere certo di ricevere il tablet direttamente a casa già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.