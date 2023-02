Il coupon fa crollare il prezzo di Galaxy Tab A8

Ottimo per l’intrattenimento, ma adatto anche a studio e navigazione, Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet in grado all’occorrenza di trasformarsi persino in un piccolo notebook se connesso in modalità wireless a una tastiera fisica. Oggi è protagonista di un’offerta eBay che immaginiamo andrà esaurita in breve tempo, che ne fa crollare il prezzo. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato inserendo il codice CASA23 all’atto del pagamento. Il prodotto è nuovo e coperto da garanzia ufficiale.

Tablet e coupon: l’affare Samsung Galaxy Tab A8

Il sistema operativo è Android, con accesso alla piattaforma Google Play per il download di applicazioni e giochi. A livello di specifiche tecniche, include un display touch da 10,5 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core da 2 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, slot per microSD fino a 1 TB, fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 8 megapixel, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, jack audi e porta per la ricarica della batteria da 7.040 mAh. Il tutto racchiuso in un design elegante e minimalista, come da tradizione per il brand. Se hai bisogno di consultare ulteriori informazioni, le trovi nella scheda completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare il tablet da 10,5 pollici della linea Galaxy Tab A8 al prezzo finale di soli 182 euro, il più basso sul mercato, beneficiando inoltre della spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Ciò significa che, se lo ordini subito, all’inizio della prossima settimana sarà a casa tua.

Per approfittare dell’occasione, non devi far altro che attivare il coupon inserendo il codice CASA23 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento.

A proporre l’offerta è un rivenditore autorizzato Samsung la cui affidabilità è garantita dagli oltre 241.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.

