Tablet Android a 59 euro: l'affare anticipa il Prime Day

Manca ancora una settimana al Prime Day di Amazon, ma l’e-commerce ha deciso di iniziare fin da subito con le grandi offerte: quella che interessa oggi il tablet Android qui segnalato, il modello Teclast P80T, permette di acquistarlo al prezzo di soli 59,99 euro, semplicemente attivando un coupon sconto dedicato. Un’occasione da cogliere al volo.

Teclast P80T: il prezzo del tablet Android è crollato

Da uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche si nota subito la presenza del modulo per la connettività Wi-Fi 6, tra i punti di forza del dispositivo, utile per navigare a tutta velocità e non incontrare mai un rallentamento durante lo streaming. Non mancano poi un display da 8 pollici con risoluzione HD, il processore quad core con GPU integrata, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, lo slot per schede microSD fino a 512 GB, il Bluetooth 5.0 e la batteria da 4.000 mAh da ricaricare con cavo USB-C. Ulteriori dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta: il consiglio per gli interessati è di approfittarne finché in tempo, attivando subito il coupon dedicato per acquistare Teclast P80T al prezzo finale di soli 59,99 euro.

… articolo in aggiornamento

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.