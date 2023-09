Crolla il prezzo del tablet 2K di Teclast (coupon)

È sufficiente attivare il coupon Amazon proposto in questo momento per allungare le mani su Teclast T40S a un prezzo davvero stracciato. Il tablet ha dalla sua un design curato e prestazioni generose, senza dimenticare una diagonale del display che lo rende adatto alla visione dei contenuti in streaming.

Coupon -80€ per il tablet Teclast T40S

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di giochi e applicazioni. Queste le principali specifiche tecniche del dispositivo: schermo 2K da 10,4 pollici (risoluzione 2000×1200 pixel), processore octa core MediaTek MT8183 con chip grafico Mali-G72, 16 GB di RAM in totale (8+8 espandibile), 128 GB di memoria interna, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, altoparlanti stereo, fotocamere posteriore e anteriore da 13 e 5 megapixel, batteria da 6.000 mAh con autonomia elevata e ricarica USB-C. Nell’immagine qui sotto un riassunto delle caratteristiche integrate. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Tra i punti di forza di Teclast T40S va citato anche il design con uno spessore ridotto a 8 millimetri e un peso che si attesta a 460 grammi. Oggi, al prezzo finale di soli 119 euro, rappresenta un ottimo affare da cogliere al volo. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon sconto dal valore di 80 euro proposto su Amazon.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà entro pochi giorni direttamente a casa con spedizione gratuita. Ottimo per intrattenimento, navigazione e gaming, questo tablet non deluderà le aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.