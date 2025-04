Il coupon taglia il prezzo di GEEKOM A5: Mini PC con Ryzen 7

Vuoi mettere sulla tua scrivania un nuovo Mini PC? Non lasciarti sfuggire il forte sconto si Amazon sul modello GEEKOM A5, compatto e potente. È adatto alla produttività e non solo: attiva il coupon dedicata per garantirti un forte risparmio. Le dimensioni sono ridotte a soli 11,7×11,2×4,9 centimetri, il peso si attesta a 652 grammi.

GEEKOM A5: il Mini PC è un’occasione

Partiamo dal sistema operativo: quello preinstallato è Windows 11 Pro. Non manca nemmeno la licenza ufficiale di Microsoft per poter ricevere tutte le nuove funzionalità distribuite e gli aggiornamenti rilasciati, appena disponibili. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche integrate, elenchiamo di seguito quelle più importanti, rimandando alla pagina dedicata per saperne di più.

Processore AMD Ryzen 7 5825U con GPU AMD Radeon Vega 8;

16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB);

SSD PCIe NVMe da 512 GB (espandibile con altri 3 TB);

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

due porte USB-C 3.2 Gen 2, tre USB-A 3.2 Gen 2, una USB-A 2.0 e jack audio;

due uscite video HDMI 2.0b (fino a quattro monitor con supporto 8K).

Devi solo attivare il coupon per acquistare GEEKOM A5 in forte sconto, al prezzo di 367 euro. All’interno della confezione ci sono anche una staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente e un biglietto di ringraziamento.

Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale del marchio su Amazon e spedito dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, con disponibilità immediata e consegna gratis prevista già entro domani. Vale a dire che, se lo compri ora, tra 24 ore potrai metterlo sulla tua scrivania.