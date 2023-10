Cover Magnetica iPhone 15 Pro Max a soli 16€: Offerte Prime

Acquista subito la Cover Magnetica ESR iPhone 15 Pro Max a soli 16 euro! Questo super prezzo lo trovi su Amazon, in esclusiva per la Festa delle Offerte Prime. Si tratta di un’iniziativa disponibile ancora per oggi soltanto ricca di tantissime promozioni speciali. Proprio come questa cover, realizzata con protezione di livello militare per proteggere il tuo smartphone.

Sappiamo bene che un iPhone 15 Pro Max non costa due soldi. Perciò occorre scegliere una protezione adeguata e affidabile. Anche l’estetica però vuole la sua parte. Proprio per questo ha una struttura trasparente, resistente all’ingiallimento, che esalta le linee e i colori del tuo iPhone. Totalmente resistente ai graffi, è un prodotto premium da avere assolutamente.

Cover Magnetica ESR iPhone 15 Pro Max: esalta il tuo smartphone

Con la Cover Magnetica ESR iPhone 15 Pro Max esalti la bellezza del tuo smartphone senza rinunciare alle sue funzionalità. Infatti, è compatibile con MagSafe. Inoltre, non ostruisce il display e né tanto meno compromette l’uso dei tasti laterali. Anche le fotocamere posteriori sono protette adeguatamente da eventuali urti dovuti al trasporto.

Acquistala subito a soli 16 euro. Questo prezzo speciale è un’esclusiva Prime. Quindi, se vuoi approfittare della Festa delle Offerte Prime, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.