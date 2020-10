Covid-19: tutti i dati ufficiali disponibili in Italia

Che la situazione sia tornata ad essere critica potrebbe essere sotto gli occhi di tutti, ma la realtà è che nella mente degli italiani c’è più la percezione della pandemia che non la pandemia stessa. La visione sulla Covid-19 viene maturata più nei talk show e sui social che non sui grafici statistici e questo per due motivi: perché i talk show ed i social network colpiscono gli impulsi invece della ragione, ed inoltre perché i grafici sono spesso di troppo complessa comprensione per chi non ha erudizione minima e voglia di applicarsi nel ragionamento.

Ma è un dovere per tutti, a maggior ragione in una fase critica come questa, mettere mano ai dati ufficiali per comprendere in modo più completo e approfondito ciò che sta per accadere. Forse non tutti possono capire cosa determini una curva esponenziale, ma forse tutti possono immaginarlo vedendola. In questa pagina raccogliamo pertanto tutta una serie di informazioni utili per portare avanti ragionamenti compiuti all’interno del dibattito pubblico.

Per un dibattito basato sui dati

Attenzione: la matematica non è un’opinione ma può molto facilmente diventarlo. I dati sono elementi da manovrare con estrema cautela e perizia, perché vanno pesati e messi in relazione con tutti i “se” ed i “ma” del caso. Il consiglio che forniamo non è di utilizzare questi dati per suffragare le proprie teorie, ma il contrario: dotiamoci tutti di un forte senso critico, mettiamo in discussione prima le nostre stesse idee che non quelle altrui. Costruiamo un’opinione compiuta “data driven”, facendo leva sulle informazioni ufficiali ed effettuando un continuo fact checking di quel che sentiamo dalla politica, dal mondo dell’economia, dai virologi di ogni estrazione, dai tuttologi del quotidiano, in famiglia o sulla propria bacheca Facebook.

Niente bulimia di informazioni, inoltre: inondare di dati non serve ad altro che non a confondere. Si giunga all’essenziale, si trovino le correlazioni più importanti ai fini del proprio ragionamento.

I dati non parlano, ma suggeriscono. Impariamo ad ascoltarli.

Covid-19, tutti i dati ufficiali disponibili in Italia

Proiezioni

I seguenti riferimenti condividono invece le proiezioni statistiche maturate sulla base dei dati quotidiani e nel solco dell’esperienza con le precedenti casistiche.

Ringraziamo tutti coloro i quali, nei commenti, aggiungeranno altre fonti ufficiali di dati e statistiche sulla pandemia in Italia: le fonti migliori saranno aggiunte a questo elenco, affinché possano rivelarsi utili per grafici, elaborazioni, previsioni, ma soprattutto ragionamenti e consapevolezza personale.