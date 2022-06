Coway, il purificatore con ben 350€ di sconto (solo per 24 ore)

Purifica l’aria, ma lo fa con il 50% di sconto. Bisogna giocoforza partire dall’offerta Amazon nel comprendere cosa sia il purificatore Coway Airmega 300S, dispositivo che di listino ha un costo da 699 euro, ma che in queste ore può essere acquistato per soli 349,30 euro. Sconto improvviso e profondo, la cui durata è pari a 24 ore: approfittarne subito significa mettersi in tasca metà del valore e moltiplicare lo stato di benessere all’interno del proprio ambiente domestico.

Si sta parlando di un dispositivo di fascia alta che non si limita ad un superficiale filtraggio dell’aria, ma rimuove particelle minuscole bloccando anche virus, acari, muffe, pollini, batteri e polveri sottili.

Coway Airmega 300S

Un apposito sensore tiene costantemente monitorato lo stato di salubrità dell’aria ed interviene in caso di bisogno:

Il filtro airmega max 2 – carbone attivo combinato e filtro True HEPA – cattura e riduce fino al 99, 97% delle particelle di 0, 3 micron nell’aria, inclusi pollini, inquinanti e altri allergeni; riduce inoltre oltre il 99% dei composti organici volatili e riduce i fumi come NH3 e CH3CHO; include anche un prefiltro lavabile e permanente per catturare le particelle di polvere più grandi.

Pochi purificatori sono in grado di offrire un servizio tanto approfondito ed efficiente, limitandosi solitamente ad un filtraggio dell’aria che non arriva certo a particelle tanto minuscole. Silenzioso ed efficiente, il purificatore Coway Airmega 300S ha design semplice e appoggio su quattro gambe come fosse un piccolo mobiletto: può cambiare l’aria due volte in un’ora per ambienti fino a 116 metri quadri e può essere comandato anche da Alexa grazie all’interazione con l’assistente vocale e la connettività Wifi inclusa.

L’offerta è di altissimo livello ed è stata avviata da pochi minuti: chi lo acquista entro il 24 giugno evita problemi di allergie e sensibilità alle polveri a chi vive il proprio ambiente domestico, salvaguardando la salute ed il benessere quotidiano a tutta la famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.