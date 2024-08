CPU Intel e Windows 11: SUPER OFFERTA sul Mini PC di BMAX

Il miglior affare su Amazon di oggi, se stai cercando un Mini PC, è quello che propone il modello BMAX MaxMini B4 Plus in forte sconto. È perfetto per la produttività quotidiana, ma non solo, anche per lo streaming, la navigazione e l’intrattenimento nel tempo libero. Approfitta dell’offerta in corso per metterlo sulla tua scrivania a un prezzo davvero conveniente. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, partendo da quelli che caratterizzano il comparto hardware.

Cosa rende speciale il Mini PC di BMAX

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, all’interno di un case dal design compatto e portatile: processore Intel N100 con chip grafico Intel UHD, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB), connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A, una USB-C e jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

BMAX MaxMini B4 Plus, nella configurazione descritta qui sopra, è in forte sconto al prezzo finale di soli 179 euro. Non devi attivare coupon, solo metterlo nel carrello. La confezione include l’alimentatore, il manuale, un cavo HDMI e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

La disponibilità è immediata e, se lo ordini subito, il Mini PC arriverà a casa tua con la consegna gratuita entro domani. Centinaia di recensioni lo promuovono sull’e-commerce con un voto medio superiore a 4/5 stelle.