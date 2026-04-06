 Crea e gestisci un sito web con i servizi di hosting di Aruba a partire da 0,99 €/anno
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Crea e gestisci un sito web con i servizi di hosting di Aruba a partire da 0,99 €/anno

Con le offerte di Aruba è possibile accedere a vari servizi di hosting per creare e gestire siti web e e-commerce: ecco tutte le opzioni disponibili.
Crea e gestisci un sito web con i servizi di hosting di Aruba a partire da 0,99 €/anno
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Con le offerte di Aruba è possibile accedere a vari servizi di hosting per creare e gestire siti web e e-commerce: ecco tutte le opzioni disponibili.

Per un nuovo servizio di hosting è possibile scegliere Aruba, vero e proprio punto di riferimento del web per utenti privati, professionisti e PMI alla ricerca di un servizio di questo tipo. Le opzioni disponibili e si parte da 0,99 euro all’anno. Per una panoramica completa sulle offerte e per attivare quella più in linea con le proprie necessità è possibile visitare il sito ufficiale di Aruba, accessibile tramite il link qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Aruba

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Le offerte per l’hosting con Aruba: i servizi disponibili

Con Aruba è possibile accedere a varie soluzioni per un servizio di hosting in linea con le proprie necessità. Tutti i nuovi utenti hanno la possibilità di attivare un dominio con email, con un costo di 0,99 euro + IVA per un anno.

In alternativa, sono disponibili vari piani di hosting Linux e Windows, con prezzi a partire da 9,90 euro + IVA per il primo anno, con la possibilità di configurare il piano desiderato, adeguandolo alle proprie necessità.

Per creare siti web e e-commerce, inoltre, sono disponibili i servizi di hosting WordPress e WooCommerce, con un costo a partire da 11,90 euro + IVA per il primo anno.

In questo caso è possibile accedere a un servizio di hosting gestito e sfruttare vari strumenti IA per creare e modificare il proprio sito web, aggiungendo funzionalità  e ottenendo un supporto avanzato.

Tra i servizi proposti troviamo anche SuperSite, con cui è possibile creare il proprio sito web in modo ancora più completo, con prezzi da 17,90 euro + IVA per un anno. Da segnalare anche l’accesso ad Aruba Drive, piattaforma di archiviazione con spazio web illimitato disponibile da 35 euro + IVA per il primo anno. 

Per scegliere e attivare il servizio desiderato è sufficiente seguire il link qui di sotto, raggiungendo così il sito di Aruba.

Accedi qui alle offerte di Aruba

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 apr 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
6 apr 2026
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