Crea, gestisci e fai crescere il tuo negozio online con Hostinger

Quello degli e-commerce è un settore in forte espansione che nonostante stia da anni registrando numeri molto importanti ha trend in costante crescita. Continueremo a fare shopping online e, anzi, aumenterà l’offerta di prodotti e servizi con tante aziende e realtà professionali che potranno trarre vantaggio da questo tipo di vendita. Se sei tra coloro che vogliono investire in questo settore Hostinger ha tutto quello di cui hai bisogno: acquista il website builder e-commerce con sconti fino al 78%.

Tutto quello che serve per crescere online

A differenza di altri piani e strumenti, il website builder e-commerce di Hostinger prevede funzionalità e strumenti sia per creare lo store online che per promuoverne la crescita. Tutto sempre in maniera estremamente facile e intuitiva, così da poter essere utilizzato da chiunque.

A rendere così efficiente il website builder e-commerce di Hostinger sono anche gli strumenti di intelligenza artificiale inclusi nel piano. Acquistando i piani Hostinger, infatti, si ha accesso all’AI Website builder, AI generatore di immagini, AI Writer, AI generatore di blog, AI heatmap, strumenti SEO AI e Logo Maker AI così che tutto, ma proprio tutto, ciò che serve di un sito web possa essere sviluppato secondo le proprie esigenze.

Il website builder e-commerce di Hostinger mette a disposizione 150 template tra cui scegliere, un editor drag and drop semplice da utilizzare con il quale personalizzare l’interfaccia del proprio sito e la possibilità di effettuare modifiche in qualsiasi momento anche da mobile. Incluso nel piano anche il dominio e gli indirizzi e-mail gratuiti.

Dalla dashboard di Hostinger è poi possibile gestire l’inventario, configurare le opzioni di spedizione, aggiungere codici promozionali e sconti, fissare appuntamenti per una consulenza con i propri clienti e inserire schede prodotto con descrizioni efficaci per aumentare il numero delle conversioni.

Dal punto di vista gestionale Hostinger non trattiene commissioni sulle transazioni e mette a disposizione oltre 100 metodi di pagamento, tra cui PayPal, Stripe, Google Wallet, Apple Wallet e le principali carte di debito e di credito. Quello che vuoi per il tuo business online è nel piano Website Builder Business di Hostinger in promozione con il 78% di sconto.