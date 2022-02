Crea il tuo personaggio "Kawaii" in 3D: il corso

Cosa hanno in comune anime, manga e modellazione 3D? La risposta è: un corso Domestika. A soli 14,90 euro (scontato del 75%) l’esperta Yasmin Islas Domínguez ti insegnerà come modellare e renderizzare dall’inizio alla fine personaggi in stile “Kawaii”, ovvero con tratti delicati e adorabili, utilizzando Blender, uno dei migliori software di modellazione 3D del settore.

Creazione di personaggi kawaii in 3D con Blender: il corso

“Kawaii”, in giapponese, significa “carino”, ma negli anni – complice soprattutto il mondo del web – la parola ha assunto un significato un po’ più ampio e ora è utilizzato per rappresentare uno stile colorato e a tratti “magico”, ma sempre molto apprezzabile da chi ne è appassionato. Il corso ti insegnerà a creare il tuo personalissimo personaggio kawaii attraverso il processo di modellazione con Blender. Non serve essere grandi esperti, perché il corso è adatto anche ai principianti e a tutti coloro che non hanno mai avuto esperienza nel settore. L’insegnante Yasmin, animatrice specializzata nella modellazione 3D, ti guiderà passo dopo passo, dalla fase di concettualizzazione e disegno fino al rendering dell’immagine finale.

Il corso è rivolto a studenti, grafici, artisti e illustratori interessati a creare personaggi con il proprio stile in 3D. Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare di Blender, mentre per i materiali avrai bisogno di uno strumento per disegnare, un computer con Blender, un mouse a 3 pulsanti e un tablet con una penna. Il corso si sviluppa in 17 videolezioni on-demand ad accesso illimitato – dalla durata complessiva di circa 3 ore e mezza – e 23 risorse aggiuntive messe a disposizione dell’insegnante. La promozione è in scadenza: accedendo a questo link potrai dare un’occhiata a tutte le lezioni del corso e al video presentazione, e acquistarlo al prezzo scontato di 14,90 euro.