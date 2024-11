Crea il tuo sito con l'AI in pochi passi grazie al Sitebuilder di Serverplan

Creare un sito web professionale non è mai stato così semplice! Serverplan, leader nell’hosting WordPress, ha introdotto un’innovazione che cambierà il modo di progettare siti web: il nuovo sitebuilder basato sull’intelligenza artificiale, ora incluso gratuitamente in tutti i piani di hosting WordPress.

Il futuro della creazione di siti web

Grazie al sitebuilder AI di Serverplan, realizzare un sito personalizzato è un’esperienza intuitiva e alla portata di tutti. Come funziona? Basta rispondere a qualche domanda e l’intelligenza artificiale si occuperà del resto. Dal layout alle immagini, fino ai testi, tutto sarà generato in modo automatico e professionale, risparmiandoti ore di lavoro.

Crea contenuti su misura : testi accattivanti e immagini uniche, perfetti per il tuo brand.

: testi accattivanti e immagini uniche, perfetti per il tuo brand. Personalizza ogni dettaglio: hai il pieno controllo sul risultato, con la possibilità di modificare e perfezionare ogni elemento.

Che tu sia un privato senza competenze tecniche o un professionista che cerca un supporto per ottimizzare i tempi di sviluppo, il sitebuilder AI di Serverplan è lo strumento ideale per raggiungere i tuoi obiettivi.

Hosting WordPress: prestazioni e semplicità per ogni esigenza

Con i piani di hosting WordPress di Serverplan, partire è semplice e veloce. Ogni piano include WordPress preinstallato, così puoi iniziare subito a lavorare senza bisogno di configurazioni tecniche complesse. Inoltre, offriamo un tema predefinito, Twenty Twenty-Four, e alcuni plugin consigliati che ti aiuteranno a costruire un sito web funzionale e accattivante fin dal primo giorno.

Le prestazioni sono garantite grazie a un sistema di cache preinstallato e a una versione di PHP ottimizzata, che velocizza il caricamento delle pagine e riduce i tempi di risposta del server. Per chi desidera la massima sicurezza e flessibilità, i backup giornalieri e la funzione di staging con un semplice clic permettono di lavorare su copie del sito senza rischi, proteggendo i tuoi dati in ogni momento.

Non importa quale sia il tuo livello di esperienza o necessità: il supporto tecnico specializzato di Serverplan è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per assisterti in ogni fase. Con un sistema di monitoraggio costante, interveniamo proattivamente per risolvere eventuali problemi e garantire la massima continuità operativa.

Un’occasione imperdibile per il Black Friday

Fino al 1° dicembre, Serverplan propone offerte straordinarie per chi desidera un hosting WordPress performante e innovativo. Il piano Startup 20GB WordPress è disponibile a soli €38+IVA all’anno, con un risparmio del 50% rispetto al prezzo originale. Se hai bisogno di maggiore spazio, il piano Enterprise 100GB WordPress è in offerta a €71+IVA all’anno (anziché €142+IVA). Per progetti più complessi e di dimensioni importanti, il piano Enterprise Plus 200GB WordPress può essere tuo a €115+IVA all’anno, con uno sconto del 50%.

Il nuovo sitebuilder AI viene fornito senza costi aggiuntivi a partire dal piano Startup 20GB WordPress, rendendo questa promozione un’opportunità unica per chi vuole creare o migliorare il proprio sito web con uno strumento innovativo e performante.