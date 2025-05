Crea il tuo sito in pochi clic con l’AI di Hostinger: offerta attiva a 2,99€/mese

Il website builder di Hostinger è una soluzione perfetta per chi non ha studiato programmazione informatica oppure non è uno “smanettone”. L’esigenza di sempre più persone è avere uno spazio personale online per raccontarsi, condividere esperienze, passioni, viaggi o semplicemente esprimere la propria creatività. Tuttavia, la mancanza di competenze tecniche spesso rappresenta un ostacolo che frena la realizzazione di un sito web.

Per superare questa barriera arriva in soccorso l’intelligenza artificiale e il tool di Hostinger, strumento semplice e accessibile anche a chi non ha alcuna esperienza in programmazione o design. Sviluppato dall’azienda lituana con sede a Kaunas – uno dei nomi più noti nel panorama europeo del web hosting – il website builder permette di creare un sito completo e professionale partendo da una semplice descrizione testuale dell’idea da realizzare.

Tutto questo a soli 2,99€ al mese, grazie allo sconto del 75% ora attivo. Un bel risparmio, considerato il costo originario di 11,99€. Detto questo, andiamo a scoprire meglio come funziona la tecnologia di Hostinger.

Come funziona il website builder di Hostinger

Il funzionamento del website builder di Hostinger è semplice. Una volta inserito un breve testo descrittivo, l’AI genera un sito personalizzato, lasciando all’utente il controllo finale: è possibile modificare colori, font e struttura senza dover scrivere una sola riga di codice.

Il servizio è pensato anche per professionisti e titolari di piccole attività: oltre alla creazione del sito, si possono configurare email professionali col proprio dominio e integrare strumenti di marketing esterni.

L’offerta promozionale per il Website Builder AI di Hostinger è disponibile solo per un tempo limitato e rappresenta una delle opzioni più economiche e intuitive per mettere online le proprie idee in totale autonomia.

Ricordiamo il prezzo: 2,99€/mese (anziché 11,99€), grazie a uno sconto del 75%. Offerta valida su abbonamenti di 48 mesi, dominio incluso gratuitamente e cancellazione possibile in qualsiasi momento. Attivala sul sito di Hostinger.