Crea il tuo sito web con l'IA: il servizio di IONOS è gratis per un anno

IONOS è, sempre di più, un punto di riferimento per chi ha bisogno del servizio giusto per creare e gestire un sito web, anche con la possibilità di aggiungere funzioni tipiche degli e-commerce, con un negozio online per vendere prodotti e servizi.

Sia per i principianti che per chi ha bisogno di strumenti avanzati per personalizzare il proprio sito, IONOS offre un servizio ricco di funzioni, compreso il website builder con strumenti IA per la generazione di contenuti (immagini, testi e palette colori).

Scegliendo MyWebiste Now Plus è possibile accedere al servizio proposto da IONOS a costo zero per un anno. Per sfruttare subito la promozione basta raggiungere il sito ufficiale di IONOS, tramite il link riportato qui di sotto.

Perché scegliere IONOS

Con IONOS è possibile accedere a un servizio di hosting con website builder arricchito da strumenti IA per la generazione dei contenuti. Si tratta di un sistema comodo e ricco di vantaggi per creare e personalizzare il proprio sito web.

Per tutti i suoi utenti, IONOS propone 50 GB di spazio web, una casella e-mail con 12 GB di spazio e un dominio incluso per un anno oltre che con vari strumenti per il monitoraggio delle prestazioni del sito per massimizzarne le potenzialità.

Il website builder include anche strumenti per sfruttare l’intelligenza artificiale generativa e andare a creare contenuti per il proprio portale, con immagini, loghi, testi ottimizzati SEO e palette colori. L’utilizzo degli strumenti è facile e non richiede competenze avanzate.

MyWebsite Now Plus di IONOS è ora disponibile gratis per un anno. Chi ha bisogno di un servizio ancora più completo può passare al piano Pro, ora scontato del 20% e disponibile con un costo di 18 euro al mese per 6 mesi (i costi sono IVA esclusa).

Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.