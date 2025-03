Crea il tuo sito web in pochi clic con IONOS

IONOS è una società di web hosting tedesca leader che mette a disposizione di tutti MyWebsite Now Starter, uno strumento progettato per chi ha il desiderio di creare un sito web senza avere alcuna conoscenza tecnica. In questi giorni il pacchetto MyWebsite Plus è in offerta a 1 euro al mese per un anno invece di 18 euro.

L’account Plus è il piano ideale per progettare un sito con la più alta libertà creativa, grazie al generatore di siti web AI. Inclusi vi sono anche un dominio gratuito e una casella di posta elettronica dedicata, insieme a strumenti AI per la creazione di testi e immagini professionali.

Creare un sito web in pochi clic con IONOS

Affidandosi alle soluzioni di IONOS è possibile creare un nuovo sito web in tre passaggi. Il primo step prevede la scelta di un tema tra i tanti template messi a disposizione dal piano (tra i settori presi in considerazione vi sono ad esempio matrimonio, travel, immobiliare, fotografia, business e ristorazione).

Il secondo passaggio consiste invece nell’aggiunta delle sezioni e delle pagine principali del sito, in modo da definire la navigazione degli utenti. Si tratta di uno step molto importante, che riveste un ruolo cruciale dal punto di vista dell’ottimizzazione SEO e di conseguenza del posizionamento nelle pagine del motore di ricerca.

Infine, con il terzo e ultimo passaggio vi è la personalizzazione del tutto scegliendo forme, colori e tipografia. Sempre riguardo a questo punto, il tool AI di IONOS viene in soccorso per la generazione di contenuti unici e originali tra testi e immagini, così da raggiungere il successo su Google nel minor tempo possibile.

Il piano Plus di MyWebsite Plus, che include un dominio e una casella di posta elettronica, è in offerta a 1 euro al mese per 12 mesi invece di 18 euro. Il nome del dominio (anche con estensione .it) può essere scelto direttamente tramite la procedura di acquisto del pacchetto.