Crea il tuo sito Web senza programmare con Aruba SuperSite

Chi ha provato a realizzare un sito Web senza disporre di competenze approfondite in fatto di grafica e programmazione, sa quanto ci si possa trovare in difficoltà. A volte, quando si conoscono i “rudimenti” dello sviluppo Web, si incontrano scogli insormontabili con la grafica. O viceversa. Aruba SuperSite è la piattaforma che sta rivoluzionando la creazione di siti Web, rendendo possibile a chiunque, anche senza esperienza tecnica, di realizzare un sito professionale. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI), Aruba SuperSite semplifica il processo di costruzione del sito, facendo risparmiare tempo e risorse.

Cos’è Aruba SuperSite e quali sono i suoi vantaggi

Aruba SuperSite è un sitebuilder ovvero una potente piattaforma che permette di creare facilmente e velocemente siti di ogni tipo: blog, siti vetrina, piattaforme di prenotazione per ristoranti o strutture ricettive, fino a e-commerce completi.

La forza di Aruba SuperSite risiede nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale: chiunque può ottenere un sito Web personalizzato e ben strutturato senza dover scrivere una sola riga di codice.

Basta descrivere ciò che si desidera ottenere usando il linguaggio naturale: l’AI di Aruba SuperSite si occuperà del resto, provvedendo a produrre il layout, la grafica e il codice per il corretto funzionamento del sito Web. L’AI provvede sia a generare la parte frontend, ovvero quanto mostrato agli utenti del sito, sia la parte di backend ossia tutto il codice necessario per far funzionare le meccaniche della piattaforma in corso di realizzazione.

Aruba SuperSite si distingue anche per la sua facilità d’uso e versatilità. L’editor drag & drop consente agli utenti di costruire pagine Web semplicemente trascinando gli elementi nel punto desiderato. Anche in questo caso, non sono necessarie conoscenze di programmazione o design.

Il sitebuilder di Aruba integra anche tutorial e flussi di lavoro guidati per aiutare gli utenti a creare il loro sito Web in pochi minuti, riducendo al minimo le curve di apprendimento.

L’assenza di commissioni sulle vendite per i piani e-commerce rende Aruba SuperSite una delle soluzioni più vantaggiose in assoluto per chi vuole avviare un’attività online senza preoccuparsi di costi nascosti.

Disponibile per nuovi domini e domini esistenti

Aruba SuperSite è attivabile sia su nuovi domini, registrati presso Aruba o altri fornitori, sia su nomi di dominio già esistenti.

Per abilitare Aruba SuperSite su domini che si trovano presso un altro registrar, è sufficiente modificare i record DNS utilizzando l’apposito pannello di controllo. Aruba lascia all’utente piena facoltà di scegliere il gestore del nome di dominio.

Tutti i bonus di Aruba SuperSite

La piattaforma Aruba SuperSite unisce semplicità d’uso e funzionalità avanzate, offrendo una soluzione flessibile e completa per la creazione di siti Web. La seguente tabella riassume i principali vantaggi della soluzione, evidenziandone le caratteristiche distintive.

Categoria Vantaggi Facilità d’Uso – Interfaccia drag & drop intuitiva

– Guida passo-passo

– Template preimpostati

– Generazione smart di contenuti Design e Flessibilità – Template ottimizzati per ogni settore

– Siti responsive per i dispositivi mobili

– Ampia personalizzazione Versatilità – Supporto per siti multilingua

– Integrazione con e-commerce e prenotazioni online

– Compatibilità con i servizi Aruba Scalabilità – Possibilità di aggiungere funzioni avanzate

– Adattabile alle esigenze crescenti del business SEO e Marketing – Strumenti SEO integrati

– Analisi statistiche del sito

– Gestione di campagne marketing Sicurezza e Affidabilità – Certificati SSL gratuiti

– Hosting su infrastrutture solide e affidabili

Funzionalità avanzate di intelligenza artificiale

Come accennato in precedenza, una delle novità principali di Aruba SuperSite consiste nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per generare automaticamente un primo abbozzo del sito.

Grazie alla tecnologia AI, basta fornire una breve descrizione dell’attività o delle specifiche esigenze: penserà l’intelligenza artificiale di Aruba SuperSite a creare il sito definendo il layout complessivo per poi aggiungere automaticamente testi e immagini.

Lo scoglio più importante spesso consiste nella creazione della struttura del sito Web. Utilizzando l’intelligenza artificiale di Aruba SuperSite, si può predisporre un progetto Web in pochi minuti risparmiando ore ed ore di lavoro. Ogni parte del sito è poi successivamente personalizzabile, con la possibilità di adattarlo alle proprie preferenze e necessità.

Aruba SuperSite non rappresenta una minaccia per i professionisti del settore Web design e sviluppo, ma piuttosto un’opportunità di supporto e collaborazione. Gli strumenti automatizzati, come l’editor drag & drop e l’AI generativa, riducono il tempo necessario per completare attività ripetitive e consentono ai professionisti di lavorare in modo più efficiente. Dando più valore al tempo a loro disposizione.

Aruba SuperSite è adatto a tutti

Aruba SuperSite è progettato per essere accessibile a tutti, anche a chi non ha alcuna esperienza nel campo del Web design. L’editor drag & drop, intuitivo e visuale, consente di creare il sito semplicemente trascinando e posizionando gli elementi nelle pagine, beneficiando delle anteprime in tempo reale.

Inoltre, il sitebuilder di Aruba offre centinaia di template professionali e personalizzabili, pensati per adattarsi a ogni tipo di business, dall’e-commerce alla ristorazione, dai servizi immobiliari ai sistemi di prenotazione delle strutture.

Per approfondire, suggeriamo di consultare i video dedicati ad Aruba SuperSite.

E-commerce senza commissioni

Una delle caratteristiche distintive di Aruba SuperSite è l’offerta di una soluzione di e-commerce senza commissioni sulle vendite. A differenza di molte altre piattaforme, Aruba SuperSite non applica alcuna percentuale sui guadagni, permettendo agli utenti di mantenere pieno completo sul loro business online.

I piani di Aruba SuperSite includono funzionalità avanzate per la gestione di negozi online, come l’integrazione con i principali metodi di pagamento (Stripe, PayPal, Apple Pay) e strumenti di gestione per la vendita di prodotti, il noleggio, o la prenotazione di servizi.

Settori Supportati da Aruba SuperSite

E-commerce : Per vendere prodotti online senza commissioni.

: Per vendere prodotti online senza commissioni. Prenotazioni di servizi : Per attività che richiedono prenotazioni online, come centri benessere, consulenti e professionisti.

: Per attività che richiedono prenotazioni online, come centri benessere, consulenti e professionisti. Noleggio prodotti : Ideale per aziende che offrono noleggi di prodotti o attrezzature.

: Ideale per aziende che offrono noleggi di prodotti o attrezzature. Ristorazione : Per gestire menù, ordini e prenotazioni online, inclusi servizi di delivery.

: Per gestire menù, ordini e prenotazioni online, inclusi servizi di delivery. Booking per strutture ricettive : Per hotel, bed & breakfast e altre strutture turistiche.

: Per hotel, bed & breakfast e altre strutture turistiche. Servizi immobiliari: Per agenzie immobiliari che vogliono gestire annunci e prenotazioni.

Per ognuna di queste categorie, Aruba SuperSite offre moduli pre-configurati, riducendo il tempo necessario per implementare qualsiasi funzionalità avanzata.

Prezzo competitivo e vantaggi inclusi

Aruba SuperSite offre due piani: Easy e Professional, pensati per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti.

Il piano Easy, ideale per chi è alle prime armi, ha un prezzo di partenza molto competitivo a partire da 17,90 € + IVA/1° anno, e include dominio, certificato SSL e l’accesso a funzionalità di base per la creazione di un sito o blog, con la possibilità di importare gli articoli da un’installazione di WordPress.

Il piano Professional, pensato per chi ha bisogno di funzionalità avanzate, come e-commerce, prenotazioni e moduli per strutture ricettive, parte da 19,90 € + IVA/1° anno, con la possibilità di gestire un sito Web multilingua e integrare chatbot AI per l’assistenza clienti.

Un altro vantaggio di Aruba SuperSite è che il piano include già il dominio e il certificato SSL DV, senza costi aggiuntivi, un elemento che spesso altre piattaforme richiedono come extra.

Template professionali e personalizzabili

Gli utenti che scelgono Aruba SuperSite hanno l’opportunità di accedere a una vasta libreria di template professionali, progettati da esperti del settore. Ogni template è facilmente personalizzabile, permettendo di modificare colori, layout e contenuti per adattarsi perfettamente al brand e a ogni genere di attività.

Che l’obiettivo sia creare il sito per un ristorante, un negozio di abbigliamento o una piattaforma di prenotazione, Aruba SuperSite mette a disposizione “le chiavi” per avvalersi di design moderni e funzionali.

Editor drag & drop: semplicità e personalizzazione

Il cuore di Aruba SuperSite è l’editor drag & drop, che consente una personalizzazione totale del sito, senza la necessità di scrivere codice.

È sufficiente trascinare e posizionare gli elementi sulla pagina: testo, immagini, video e altro ancora. L’anteprima in tempo reale permette di verificare immediatamente le modifiche effettuate, assicurando che il risultato finale corrisponda esattamente alle aspettative.

Per scoprire tutto su Aruba SuperSite, date anche un’occhiata alle FAQ (domande frequenti), pubblicate sul sito ufficiale.

Tabella riassuntiva delle funzioni di Aruba SuperSite

Funzione Descrizione Dashboard personalizzata Il pannello di controllo Web per creare e gestire il proprio sito. Motore AI Basato sull’AI generativa, usa l’intelligenza artificiale per creare la struttura del sito. Sezioni e widget Lista di sezioni e widget disponibili per personalizzare le pagine. Gestire lo stato del sito Impostazione del nome di dominio e configurazione sito online/offline. Collegare un dominio Collegamento del dominio al servizio SuperSite. Favicon e modalità debug Per configurare l’icona del sito e attivare la modalità debug. Google Analytics Collegamento e utilizzo di Google Analytics per statistiche dettagliate. Reindirizzamento pagine Configurazione di redirect verso link esterni o interni. Privacy, cookie e informativa legale Creazione e gestione dell’informativa privacy e gestione cookie. Reset sito web Ripristino delle impostazioni iniziali del sito. Gestione del certificato SSL Attivazione del certificato SSL DV e reindirizzamento HTTPS. Protezione cartelle con password Restrizione dell’accesso al contenuto delle cartelle. Gestione lingue Creazione di siti multilingua e gestione delle lingue. Pubblicare e aggiornare il sito Pubblicazione e aggiornamento delle modifiche online. Indicizzazione del sito Ottimizzazione del sito per i motori di ricerca. Gestione SEO Personalizzazione SEO per migliorare la visibilità delle pagine. Immagini Inserimento, modifica ed eliminazione delle immagini. Testi Gestione dei testi e dei contenuti nelle pagine. Modifica dei link Gestione dei link interni ed esterni. File multimediali Gestione di video, audio e file multimediali.

In collaborazione con Aruba