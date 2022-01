Crea siti web e app come un professionista con Domestika

La rete pullula di siti e tool che ti permettono di creare un sito web senza troppi sforzi, ma spesso i risultati non sono eccellenti o professionali. Perciò la cosa migliore da fare è sviluppare il proprio sito, partendo dalle basi della programmazione e del web design: per farlo ti servirà tanta pratica e – soprattutto – una buona guida. Lascia perdere tutte le guide e i tutorial gratuiti che puoi trovare online, perché solitamente sono obsoleti oppure incompleti. La migliore alternativa economica e senza fronzoli è Domestika, la più grande community creativa del web che ospita sulla propria piattaforma centinaia di corsi dedicati ai temi più disparati, come lo sviluppo web. Se vuoi imparare a creare siti web e app come un vero professionista ti segnaliamo la promozione in corso, che ti permette di acquistare un pacchetto da due corsi a soli 17,90 euro a scelta fra un vasto catalogo.

Seleziona due corsi e crea il tuo pacchetto

La libreria digitale di corsi fra cui scegliere è davvero ampia e siamo certi che si adatterà alle esigenze di tutti. Alcuni esempi? Per il web c'è il corso di creazione di un sito professionale con WordPress, oppure quello di introduzione allo sviluppo web responsive con HTML e CSS. Possiamo poi trovare il corso di introduzione alla programmazione con Javascript, quello per imparare a creare un negozio online, una serie di corsi dedicati all'UX e di sviluppo web in generale con diversi linguaggi di programmazione (PHP, HTML5 e CSS3).. Sono presenti anche diversi corsi legati al mondo delle app, che ti aiuteranno ad utilizzare tutti gli strumenti dello sviluppo – dall'interfaccia al sound design, fino alla programmazione.

Questa non è che una panoramica: i corsi sono davvero tanti, ma grazie alla promozione potrete acquistarne due al prezzo scontato di 17,90 euro invece di 29,80. Ogni corso offre un certo numero di videolezioni on-demand ad accesso illimitato, da vedere e rivedere quando vuoi e dove vuoi. Inoltre, spesso i professori mettono a disposizione risorse aggiuntive extra e aggiornamenti per acquisire sempre più competenze. Tutti gli insegnanti Domestika sono dei veri professionisti nel loro campo, spesso fra i migliori, e ciò non fa altro che confermare l'ottima qualità dei corsi che potrai acquistare.