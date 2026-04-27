Crea il tuo sito web l'AI di Hostinger: solo 2,99 euro/mese

Non devi scrivere nemmeno una riga di codice per creare il tuo sito web e metterlo subito online: con l’intelligenza artificiale di Hostinger è tutto molto semplice, chiedi a Horizons ciò che vuoi e il vibe coding lo genererà per te. Fa parte del pacchetto offerto con prezzi da soli 2,99 euro al mese che includono fino a 100 GB di spazio per l’archiviazione dei contenuti, caselle email per comunicare in modo professionale e il dominio gratuito per un anno.

Hostinger ha la soluzione per la tua presenza online

È la soluzione giusta anche per la migrazione da un altro provider: non devi pensare a configurazioni o trasferimenti che porterebbero via tempo prezioso, dopo aver effettuato la richiesta il passaggio avverrà in automatico, con la possibilità di farsi assistere da un team di esperti. Dai uno sguardo alle pagine del sito ufficiale per scoprire tutti gli altri dettagli.

Hostinger propone pacchetti e piani all-in-one adatti a tutte le esigenze, personalizzati e su misura. C’è ad esempio la formula Premium oggi in sconto del 75% e con 2 mensilità gratis, disponibile a soli 2,99 euro al mese con pieno supporto a WordPress, un website builder drag and drop, SSL incluso e backup settimanali per un facile recupero dei dati in qualsiasi momento. Volendo, le opzioni Business e Cloud Startup aggiungono caratteristiche extra come un agente AI, l’e-commerce, un indirizzo IP dedicato e molto altro ancora.

Potrai contare in ogni momento su un servizio di assistenza 24/7 a cui rivolgere qualsiasi domanda e sulla garanzia soddisfatti o rimborsati per riottenere la cifra spesa entro 30 giorni dall’attivazione, senza rischi. Il provider è attivo fin dal 2004 ed è già stato scelto da oltre 5 milioni di clienti in 150 paesi di tutto il mondo.