Crea il tuo sito Web in pochi minuti e vai online a soli 1 €/mese

E se ti dicessimo che per creare il tuo sito Web bastano pochi minuti? Prova lo strumento MyWebsite di IONOS, pensato anche per i principianti che vogliono andare subito online, attraverso una procedura facile e intuitiva, che non richiede competenze specifiche né la conoscenza di un linguaggio di programmazione. Grazie all’offerta in corso puoi iniziare a far crescere la tua attività con una spesa ridotta a soli 1 euro al mese.

IONOS MyWebsite: crea il tuo sito e vai online

Sono richiesti solo tre semplici passi: si parte con la selezione di un template adatto tra i molti preimpostati disponibili nella libreria, passando per il caricamento dei tuoi contenuti (immagini, testi, contatti) e arrivando infine alla modifica del layout in base alle tue esigenze. Tutto qui, non serve altro. C’è anche un generatore AI per creare descrizioni uniche e originali in pochi secondi. Inoltre, puoi contare sul dominio gratuito incluso con certificato SSL. Scopri di più sulla pagina dedicata.

MyWebsite di IONOS è in promozione con il pacchetto Plus al prezzo mensile di 1 euro per un anno. A quanto già descritto si aggiungono poi una casella email professionale con 12 GB di spazio per archiviare le comunicazioni, la funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar per monitorare le mosse della concorrenza, un tool per la gestione delle prenotazioni da parte dei clienti e SiteAnalytics che offre una panoramica delle statistiche e delle prestazioni del tuo sito.

I prezzi qui riportati sono da intendersi IVA esclusa. Puoi iniziare subito e andare online entro pochi minuti semplicemente visitando il sito ufficiale. Sono già 6,2 milioni i clienti soddisfatti che si sono affidati al provider più grande in Europa, attivo fin dal lontano 1988 negli ambiti hosting e cloud.