 Crea il tuo sito e-commerce con IONOS a partire da 1€ al mese
Realizza i tuoi sogni! Crea il tuo sito e-commerce con IONOS, il provider hosting numero 1 in Europa, a partire da soli 1€ al mondo.
Realizza i tuoi sogni! Crea il tuo sito e-commerce con IONOS, il provider hosting numero 1 in Europa, a partire da soli 1€ al mondo.
Basta rimandare! Realizza oggi il tuo sogno. Crea il tuo sito e-commerce con IONOS. Questo è il momento giusto. Accedi all’offerta limitata a partire da 1 euro al mese. Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo prima che finisca. Grazie a questa soluzione metti il tuo negozio online in pochi clic grazie anche a funzionalità di intelligenza artificiale avanzate che lavorano per te seguendo le tue istruzioni.

Ottieni ora l’offerta limitata

Con IONOS il marketing diventa smart e hai zero costi di transazione. Tutto senza sentirti mai solo grazie a un sistema di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in italiano. Inoltre, nel pacchetto di abbonamento hai anche incluso un tuo consulente personale. Scopri tutti i vantaggi di IONOS per creare il tuo sito e-commerce a partire da soli 1 euro al mese:

  • negozio online in pochissimi step generato con l’intelligenza artificiale senza competenze;
  • centinaia di template già pronti da selezionare e utilizzare per rendere il tuo e-commerce unico;
  • diversi metodi di pagamento facilmente integrabili senza difficoltà;
  • gestione e spedizione facili e dinamiche, con accesso a una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite, anche da app mobile e dashboard intuitiva;
  • marketing professionale che ti permette di tenere d’occhio la concorrenza grazie a marketingRadar integrato con la possibilità di vendere anche tramite i social media;
  • oltre 1000 modelli di e-commerce da scegliere per prodotti fisici o digitali.

Tutti i piani IONOS per creare il tuo e-commerce da 1€

IONOS propone diversi piani per creare il tuo e-commerce a partire da 1 euro al mese. Ecco le 4 soluzioni tra cui scegliere in base alle tue necessità.

  • Plus a soli 1 euro al mese, invece di 32 euro, perfetto per chi vuole creare un negozio online personalizzato.
Ottieni ora IONOS Plus
  • Starter a soli 6 euro al mese, invece di 23 euro, ideale per chi vuole creare un negozio online in poco tempo senza tante competenze.
Ottieni ora IONOS Starter
  • Pro a soli 32 euro al mese, invece di 65 euro, ottimo per creare un negozio online con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati.
Ottieni ora IONOS Pro
  • Expert a soli 42 euro al mese, invece di 92 euro, pazzesco se cerchi una soluzione completa per sfruttare tutto il potenziale dell’e-commerce.
Ottieni ora IONOS Expert

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 mar 2026

Firefox 148.0.2 risolve problemi con YouTube e le schede NVIDIA

Windows 11 KB5079473: molte novità nell'update di marzo

Arriva l'interruttore per spegnere Ask Photos in Google Foto

App IO ai minorenni: accesso dai 14 anni per la verifica dell'età

11 mar 2026
