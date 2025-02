Crea video per vendere prodotti in pochi minuti con Synthesia

La realizzazione di contenuti video accattivanti per la promozione di determinati prodotti o servizi può richiedere un ingente impiego di risorse e tempo. Ecco perché una piattaforma AI come quella di Synthesia, in grado di generare video per vendere prodotti in pochi minuti, può fare al proprio caso.

A distanza di otto anni dalla sua nascita, Synthesia è oggi la piattaforma di comunicazione video AI numero uno al mondo. Sono migliaia le aziende che ogni giorno si affidano alla sua intelligenza artificiale per creare video professionali in 140 lingue, ottenendo un risparmio fino all’80% di spesa e tempo.

Synthesia offre a tutti un account gratuito (piano Free) per provare il servizio nelle sue funzionalità principali, inclusi gli avatar AI che sostituiscono in maniera egregia gli attori in carne e ossa. Per usufruire poi di versioni più complete, i prezzi partono da 16 euro al mese (piano Starter).

Creare video per vendere prodotti in pochi minuti con Synthesia

Synthesia, piattaforma basata sull’intelligenza artificiale, si rivela quindi di grande aiuto per la creazione di video professionali e personalizzati per vendere prodotti o servizi della propria azienda nello spazio di pochi minuti, senza la necessità di arruolare attori o di spendere ingenti somme di denaro per realizzare riprese dal vivo.

Con questa piattaforma è possibile anche personalizzare il messaggio della pubblicità in base al proprio pubblico, avendo la facoltà di scegliere sia i testi che la lingua in pochi clic. A questo poi si aggiungono gli avatar realistici, spendibili per le presentazioni o le prove dei prodotti, così da aumentare il coinvolgimento dei potenziali clienti.

Inoltre, si ha l’opportunità di integrare il video in questione sia nei social media che nelle campagne di e-mail marketing, al fine di aumentare le conversioni. In ultimo si segnala la possibilità di aggiornare il contenuto del video senza difficoltà, grazie alla semplice modifica dello script.