Cream: prestiti istantanei da 300 a 3000 euro

Banca Progetto lancia Cream: l’app che permette di ottenere prestiti istantanei da 300 a 3.000 euro, in piena autonomia e in pochi passaggi attraverso il proprio smartphone.

Attraverso l’app Cream è possibile aggregare in un’unica piattaforma le informazioni dei propri conti correnti, visualizzando il saldo cumulativo e l’elenco di tutte le transazioni effettuate con una categorizzazione multilivello per identificare le tipologie di spese.

Questi dati, assieme ad altre informazioni rilevanti, vengono utilizzati per calcolare un Credit Score secondo i paradigmi più moderni ed inclusivi, e consentono a Banca Progetto di verificare in pochi istanti i requisiti per l’erogazione del prestito. L’approvazione è istantanea e la somma viene versata sul tuo conto entro 48 ore.

Bastano pochi passaggi: dopo aver scaricato l’applicazione dagli store iOS o Android ed effettuata la registrazione, è sufficiente collegare il proprio conto corrente principale e richiedere il prestito.

Paolo Fiorentino, Amministratore Delegato di Banca Progetto commenta così l’iniziativa

“Portiamo sul mercato una soluzione di finanziamento istantaneo innovativa, che permette di ottenere in tempi rapidi piccole somme di denaro senza sacrificare la user experience del cliente. Cream è il risultato di successo della sinergia con partner fintech selezionati come Faire.ai e Fabrick. La nostra app permette di offrire un servizio ad alto contenuto tecnologico anche alla generazione dei millenials che ha difficoltà, soprattutto in questo periodo, ad ottenere credito”.

Banca Progetto opera nel mercato del credito alle famiglie e alle imprese anche attraverso il canale digitale. Con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale. Banca Progetto è pecializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, in particolare in prodotti di Cessione del Quinto destinati a dipendenti privati, dipendenti statali, pubblici, para pubblici e pensionati e in finanziamenti a medio-lungo termine alle PMI.

