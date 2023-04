Creare un e-commerce? Niente di più semplice con questo corso

Scopri come creare il tuo negozio online in pochi, semplici passi: con il corso di Joan Boluda, esperto di marketing online e WordPress, imparerai a usare WordPress.org e WooCommerce, due software completamente gratuiti, per impostare il tuo nuovo e-commerce senza spendere un centesimo. In via promozionale, ancora per pochi giorni, potrai ottenere l’accesso illimitato al corso al prezzo scontato di soli 9,99 euro. Consideralo un trampolino di lancio per iniziare a monetizzare la tua passione, oppure per portare la tua attività e i tuoi prodotti online.

Cosa include il corso?

Nel corso di Joan, composto da 21 videolezioni online dalla durata di circa quattro ore, imparerai tutto ciò che c’è da sapere sull’apertura di un negozio online. Conoscerai tutte le caratteristiche e i punti di forza di WooCommerce, il plugin di WordPress.org per creare un e-commerce semplice ed efficace: imparerai a installarlo e a personalizzarlo secondo le tue preferenze personali, gestendo tasse, spese di spedizione e modalità di pagamento.

Creerai, poi, prodotti fisici e virtuali, raggruppati, affiliati e personalizzabili. Darai forma al tuo negozio attraverso menu e widget e applicherai una classificazione dettagliata tramite attributi, categorie e tag. Infine, capirai come gestire gli ordini, configurare coupon promozionali e creare rapporti sui risultati per valutare l’efficacia del tuo e-commerce.

Il corso “Creazione di un negozio online con WordPress” è rivolto a principianti del settore, più precisamente imprenditori, designer, illustratori e creativi in generale con un’idea imprenditoriale che prevede la vendita di un prodotto o servizio online. Ma anche ai commercianti che hanno già un negozio fisico e vogliono andare online. Tra i requisiti solo una competenza base della navigazione online, essenziale per creare il tuo nuovo negozio su WordPress.org.

Ti ricordiamo della promozione attiva, che ti permetterà di ottenere l’accesso a vita al corso, a tutte le sue videolezioni, risorse e aggiornamenti a soli 9,99 euro. Approfitta di questa offerta per vendere i tuoi prodotti e servizi online senza spendere una fortuna, oltre che per acquisire determinate competenze che potrebbero fare la differenza nella tua vita professionale e personale.

